Болтон: США не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время США не рассматривают вариант «военного вмешательства» в ситуацию в Венесуэле.

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Он также добавил, что целью США является мирная передача власти в Венесуэле.

Болтон подчеркнул, что происходящее в Венесуэле, не имеет отношения к США.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил военное вмешательство США.