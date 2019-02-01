Болтон: США не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время США не рассматривают вариант «военного вмешательства» в ситуацию в Венесуэле.
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Он также добавил, что целью США является мирная передача власти в Венесуэле.
Болтон подчеркнул, что происходящее в Венесуэле, не имеет отношения к США.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил военное вмешательство США.