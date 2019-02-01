Песков высказался о деле Арашуковых

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время рано обсуждать масштабы хищения природного газа «Газпрома» в рамках дела, по которому был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, передает РИА «Новости».

По его словам, для начала следует дождаться окончания следствия и решения суда, а пока еще сенатору только предъявлено обвинение.

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«Давайте дождемся завершения следственных действий и вердикта суда», — призвал Песков.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее сообщалось, что в деле Арашуковых появился новый фигурант.