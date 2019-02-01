CNN: в «российском деле» раскрыты новые детали по встрече в «башне Трампа»

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Сын президента США Дональд Трамп-младший не звонил своему отцу Дональду Трампу до и после нашумевшей встречи c российским адвокатом в башне Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Предполагается, что именно на этой встрече был предложен «компромат» на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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Комитет по разведке сената США получил телефонные записи, показывающие, что номера, с обладателями которых общался Дональд Трамп-младший, не принадлежали президенту США.

Ранее были предположения, что звонки были сделаны на номер Трампа, и, таким образом, на тот момент будучи кандидатом Трамп знал детали встречи, несмотря на то что президент США отрицал это.

Записи, предоставленные комитету по разведке, показывают, что звонки были между Трампом-младшим и двумя его деловыми партнерами.

Данные звонки стали одним из спорных моментов, которые хотели расследовать демократы после получения большинства мест в палате председателей в рамках «российского дела», говорится в материале.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.