Италия отказалась признавать Гуайдо главой Венесуэлы

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Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано в эфире местного телевидения заявил, что итальянские власти не будут признавать Хуана Гуайдо временным президентом страны, так как не считают возможным вмешиваться в дела других государств. Об этом сообщает Il Giornale.

Ди Стефано выразил мнение, что вмешательство других стран в политику Венесуэлы может привести к развитию «ливийского сценария». Поэтому, подчеркнул замглавы МИД, главным интересом международного сообщества в Венесуэле должно быть предотвращение войны.

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Ранее Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.