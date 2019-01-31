США упростили правила оказания гумпомощи КНДР

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Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган заявил, что Вашингтон упростил правила оказания гуманитарной помощи в КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время наблюдается большой прогресс в устранении «отставаний в работе ООН» по выполнению санкций против Северной Кореи.

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Он также добавил, что подобное необходимо для принятия дальнейших решений ООН в области санкций.

Ранее стала известна дата встречи представителей США и КНДР.