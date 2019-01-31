Жители региона однозначно против передачи Курил Японии

Мнение жителей Сахалина о судьбе Курил однозначно: эти земли принадлежат России, а тема передачи островов официальному Токио всерьез обсуждается только в Японии. Такое мнение выразил в четверг временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что три четверти (77%) участников проведенного им опроса выступают против передачи Японии южной части Курильских островов ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 ноября 2018 года, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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«Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно. Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня», - сказал он ТАСС.

Он добавил, что для региона актуальна совсем другая повестка для обсуждения с соседями. «С нашими соседями японцами нам есть о чем говорить по поводу сотрудничества на взаимовыгодных условиях. И это и есть главная повестка для российско-японских отношений», - указал Лимаренко.