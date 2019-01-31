Москалькова оценила решение ЦИК Украины по избирательным участкам в России

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала решение ЦИК Украины закрыть избирательные участки в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данное решение имеет безусловный политический подтекст.

Он также добавила, что ЦИК Украины грубо нарушает права украинцев и международные обязательства Киева.

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Москалькова подчеркнула, что украинский ЦИК фактически «лишил права волеизъявления» миллионы граждан Украины, которые работают в России.

Ранее сообщалось, что МИД Украины призвал украинский ЦИК не регистрировать наблюдателей от России.