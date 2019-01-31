Москалькова оценила решение ЦИК Украины по избирательным участкам в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала решение ЦИК Украины закрыть избирательные участки в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, данное решение имеет безусловный политический подтекст.
Он также добавила, что ЦИК Украины грубо нарушает права украинцев и международные обязательства Киева.
Реклама
Москалькова подчеркнула, что украинский ЦИК фактически «лишил права волеизъявления» миллионы граждан Украины, которые работают в России.
Ранее сообщалось, что МИД Украины призвал украинский ЦИК не регистрировать наблюдателей от России.