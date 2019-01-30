Магомедов заявил об аресте его активов на 300 млрд рублей
Тверской суд Москвы арестовал активы на сумму 300 млрд руб. у бизнесмена Зиявудина Магомедова, который обвиняется в мошенничестве и создании организованной преступной группы, передает РИА «Новости».
«Счетов, в том числе живыми деньгами, было арестовано всего на 300 млрд руб.», — рассказал Магомедов.
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Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Также известно, что у них было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.