Магомедов заявил об аресте его активов на 300 млрд рублей

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Тверской суд Москвы арестовал активы на сумму 300 млрд руб. у бизнесмена Зиявудина Магомедова, который обвиняется в мошенничестве и создании организованной преступной группы, передает РИА «Новости».

«Счетов, в том числе живыми деньгами, было арестовано всего на 300 млрд руб.», — рассказал Магомедов.

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Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Также известно, что у них было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.