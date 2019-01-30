CNN: Рыбка пыталась спасти свою жизнь историей про компромат на Трампа

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что история об имевшемся у нее компромате на президента США Дональда Трампа и Россию была создана для привлечения внимания журналистов с целью освободиться из таиландской тюрьмы. Об этом она рассказала в интервью американскому телеканалу CNN.

Из таиландской тюрьмы она просила правительство США предоставить ей политическое убежище в обмен на имеющуюся информацию. Как утверждалось, cекретные сведения девушка получила во время связи с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, они якобы пролили свет на связи президента США Дональда Трампа с Россией. По ее словам, она стала свидетелем встреч Дерипаски и, по крайней мере, трех американцев.

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В интервью CNN она заявила, что история про компромат была попыткой привлечь внимание СМИ и спасти ее жизнь, пока она находилась под арестом в Таиланде.

«Я думаю, это спасло мне жизнь. Как я могу сожалеть об этом? Если бы журналисты не пришли в то время, и эта история не попала бы в газеты, возможно, я бы уже была мертва», — объяснила девушка CNN.

В феврале 2018 года Рыбку задержали в одном из отелей Таиланда, ей и другим соучастникам предъявили обвинения в работе без оформления визы и предоставлении секс-услуг. После депортации из Таиланда в январе девушка была задержана в России по делу о вовлечении в занятие проституцией.

Ранее сообщалось, что Настя Рыбка рассказала CNN, что «российские агенты» сказали ей «больше не трогать Олега Дерипаску».