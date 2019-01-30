Сенатору Арашукову потребовался переводчик на допросе
Сенатору Рауру Арашукову из-за недостаточного знания русского языка потребовался переводчик. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.
По информации ведомства, на допросе, где сенатор допрашивался в качестве обвиняемого, переводчик ему был предоставлен.
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«Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен», — говорится в сообщении СК.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Позже был задержан отец сенатора Рауль Арашуков по подозрению в хищениях природного газа ПАО «Газпром» на 30 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Арашукову предъявили обвинения.