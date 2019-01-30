СК рассказал, в чем подозревает задержанного сенатора Арашукова
Следственный комитет России считает задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в причастности к двум убийствам в 2010 году, передает РИА «Новости».
По данным СК, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жукова и советника президента КЧР Шебзухова.
«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от Карачаево- Черкесской Республики Рауфа Арашукова», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.она.
Отмечается, что 30 января на закрытом заседания Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что органы следствия будут просить в суде арестовать Арашукова на три месяца.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.