Стало известно, в чем обвиняют задержанного сенатора
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан в зале заседаний Совфеда, обвиняют в целом ряде преступлений, передает ТАСС со ссылкой на источник.
В том числе Арашуков обвиняется в организации ОПГ.
Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса России («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал источник.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.