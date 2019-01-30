Стало известно, в чем обвиняют задержанного сенатора

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Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан в зале заседаний Совфеда, обвиняют в целом ряде преступлений, передает ТАСС со ссылкой на источник.

В том числе Арашуков обвиняется в организации ОПГ.

Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса России («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал источник.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.