Washington Post: начатые Мадуро репрессии могут ослабить оппозицию

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На фоне того, как протесты в Венесуэле все больше угрожают режиму президента Николаса Мадуро, его правительство начало проводить репрессии в некогда лояльных к властям трущобных районах Каракаса, пишет The Washington Post.

За последнюю неделю как минимум в шести мятежных трущобных районах Каракаса прошли спецоперации, в результате которых погибли 35 человек. Среди них были жертвы в возрасте 16 лет, а также более 850 арестованных жителей. К операциям в некогда лояльных районах причастны Силы специального назначения Мадуро (FAES), пишет издание. Например, при подавлении протестов в 2017 году погибли более 100 человек, говорится в материале.

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«Больше никаких протестов не было [после прихода спецназа]. Я не думаю, что кто-нибудь здесь осмелится выйти снова», — сказала мать 26-летнего задержанного венесуэльца.

Эксперты отмечают, что репрессии со стороны режима Мадуро могут ослабить восстание оппозиционных сил в Венесуэле, пишет WP.

По мере эскалации оппозиционной кампании против Мадуро эти районы «западного анклава Каракаса» заполнили толпы антиправительственных демонстрантов. Был сожжен культурный центр, которым руководили сторонники Мадуро, говорится в материале. После чего туда вошли правительственные силы, пишет WP со ссылкой на местных жителей. По их словам, район на прошлой неделе заполнили сотрудники спецназа в масках. Издание пишет, что они выбивали двери и задерживали молодых людей.

Сам Мадуро назвал участников поджога «фашистскими преступниками». Как отмечает издание, после активного оппозиционного движения, правительство Мадуро стало «более агрессивным».

WP добавляет, что «расправа» в столице является частью самого жестокого разгона, начатого режимом Мадуро с приходом к власти в 2013 году.