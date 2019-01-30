Пресс-секретарь Туска исключил пересмотр соглашения о Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/595/12129595/RTS2AQJ3-pic905-895x505-95276.jpg">

Проект соглашения об условиях Brexit не открыт для повторных переговоров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Евросовета Дональда Туска.

«Соглашение об отделении является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Backstop (предварительная договоренность по ирландской границе — ред.) является частью соглашения об отделении, и соглашение не открыто для повторных переговоров», — сообщил он.

Ранее британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit, запрещающую выход страны из состава Евросоюза без сделки.