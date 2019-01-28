Минфин США в ближайшие часы объявит новые санкции против Венесуэлы

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Министерство финансов США в ближайшее время введет новые санкции против венесуэльских властей, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Источники отметили, что санкции будут направлены на то, чтобы лишить президента Венесуэлы Николаса Мадуро доступа к финансовым активам. Авторы этих мер считают, что венесуэльская армия перестанет поддерживать Мадуро, если он останется без денег.

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Телеканал CNBC также уточнил, что под санкции также попадет венесуэльская государственная компания PDVSA.

Ранее сообщалось, что Мадуро захотел встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на фоне кризиса в стране.