Консул Венесуэлы в Майами признала Гуайдо президентом

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Венесуэльский консул в Майами Скарлет Салазар признала главу оппозиционного парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на заявления Салазар в социальных сетях.

Она подчеркнула, что приняла это решение, придерживаясь законов и конституции Венесуэлы. Также она отметила, что поддержка Гуайдо отвечает ее «демократическим принципам», приобретенным за 18 лет дипломатической службы.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла ведет диалог с США.