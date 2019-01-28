Консул Венесуэлы в Майами признала Гуайдо президентом
Венесуэльский консул в Майами Скарлет Салазар признала главу оппозиционного парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на заявления Салазар в социальных сетях.
Она подчеркнула, что приняла это решение, придерживаясь законов и конституции Венесуэлы. Также она отметила, что поддержка Гуайдо отвечает ее «демократическим принципам», приобретенным за 18 лет дипломатической службы.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла ведет диалог с США.