МИД Украины призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей от России

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин призвал ЦИК Украины не регистрировать наблюдателей от России на президентские выборы в стране. Об этом он заявил на брифинге, передает РИА «Новости».

Климкин напомнил, что украинский МИД не будет регистрировать наблюдателей от России. Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство направило уведомление об этом в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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«Но я надеюсь, что и [украинский] ЦИК не будет регистрировать официальных российских наблюдателей», — отметил Климкин.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Ранее сообщалось, что ЦИК России направил в МИД список экспертов, которые могут стать наблюдателями на президентских выборах на Украине в составе миссии ОБСЕ.