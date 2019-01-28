МИД Украины призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей от России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин призвал ЦИК Украины не регистрировать наблюдателей от России на президентские выборы в стране. Об этом он заявил на брифинге, передает РИА «Новости».
Климкин напомнил, что украинский МИД не будет регистрировать наблюдателей от России. Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство направило уведомление об этом в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
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«Но я надеюсь, что и [украинский] ЦИК не будет регистрировать официальных российских наблюдателей», — отметил Климкин.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
Ранее сообщалось, что ЦИК России направил в МИД список экспертов, которые могут стать наблюдателями на президентских выборах на Украине в составе миссии ОБСЕ.