В Кремле ответили на вопрос о контактах с Гуайдо

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, были ли у Кремля какие-то контакты с венесуэльским лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что никаких переговоров с Гуайдо не происходило.

«Нет, не было», — подтвердил Песков.

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По его словам, в будущем на этот счет также нет никаких планов.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро.