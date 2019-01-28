В Кремле ответили на вопрос о контактах с Гуайдо
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, были ли у Кремля какие-то контакты с венесуэльским лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что никаких переговоров с Гуайдо не происходило.
«Нет, не было», — подтвердил Песков.
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По его словам, в будущем на этот счет также нет никаких планов.
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро.