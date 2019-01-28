В Кремле назвали препятствие для заключения мирного договора с Японией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о препятствиях для заключения мирного договора между Россией и Японией. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам пресс-секретаря, основной задачей является заключение мирного договора для завершения Второй мировой войны, а не получение или отдача чего-либо.
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«Они (Япония. — Газета.Ru) поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает, очень сильно мешает подписанию мирного договора», — сказал Песков.
Ранее генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что заключение мирного договора с Россией займет время.