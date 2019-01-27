Путин высказался о годовщине снятия блокады Ленинграда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/263/7932263/RIAN_02750550.HR.ru-pic905-895x505-78245.jpg">

Российский президент Владимир Путин выступил с речью в честь 75-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это великое событие много значит как для России, так и для остального мира.

«Как и всегда останутся в нашей памяти и 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города, их страдания, их жертвы ничем не измерить», — сказал Путин.

Реклама

Глава государства также подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Наш долг — передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв», — отметил Путин.

Президент заключил, что те страшные события ни в коем случае нельзя забывать.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Кировск на мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда.