В Британии заявили, что Украина никогда не вернет себе Крым
В палате общин Великобритании выразили мнение, что Крым не вернется к Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад специалистов библиотеки палаты.
«По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернет себе контроль над Крымом», — говорится в тексте доклада.
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Уточняется, что в отношении Донбасса определенности нет. Как отмечается, разрешить ситуацию можно будет в том случае, если президентом Украины станет человек, дружественно настроенный к России, который откажется от «прозападного» курса.
Ранее сообщалось, что американская компания Google признала неправильное отображение Крыма.