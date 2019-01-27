В Британии заявили, что Украина никогда не вернет себе Крым

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В палате общин Великобритании выразили мнение, что Крым не вернется к Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад специалистов библиотеки палаты.

«По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернет себе контроль над Крымом», — говорится в тексте доклада.

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Уточняется, что в отношении Донбасса определенности нет. Как отмечается, разрешить ситуацию можно будет в том случае, если президентом Украины станет человек, дружественно настроенный к России, который откажется от «прозападного» курса.

Ранее сообщалось, что американская компания Google признала неправильное отображение Крыма.