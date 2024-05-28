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В Казани активистка получила условный срок за плакат с искаженным «9 Мая»

Суд приговорил активистку Ситдикову к условному сроку за дискредитацию ВС РФ

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Shutterstock

Верховный суд Татарстана в Казани приговорил активистку Зульфию Ситдикову к двум годам колонии условно за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя инстанции.

Отмечается, что обвинительный вердикт в отношении Ситдиковой единогласно приняли присяжные. Девушку обвиняли по статьям о дискредитации ВС РФ и реабилитации нацизма, а прокурор требовал приговорить ее к трем годам в колонии-поселении. Подсудимая свою вину не признала.

Как пишет «Татар Информ», в конце апреля Ситдикова сфотографировалась у памятника героям Великой Отечественной войны в парке Урицкого с плакатом «9 Мая», на котором была перевернута буква «м». Затем в мае появились фото с акции Ситдиковой, на которых можно было увидеть лозунг, за который и было возбуждено дело по факту дискредитации армии.

Сообщается также, что Ситдикову уже штрафовали за дискредитацию на 40 тыс. рублей в 2022 году.

До этого суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал на два месяца бывшего муниципального депутата Никиту Юферева за повторную дискредитацию действий Вооруженных сил России.

Ранее на фронтмена группы «Автоспорт» завели дела об экстремизме и сепаратизме.

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