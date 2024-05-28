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Юноша обокрал два храма в Москве и попался полиции

В Москве юношу обвинили в кражах из двух храмов

В Москве 18-летнего юношу обвинили в кражах из двух храмов весной этого года. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, злоумышленник в апреле текущего года совершил кражу из Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе на Волоколамском шоссе. Он похитил из киота за стеклянной крышкой иконы два кольца, общая стоимость которых составляла около 35 тысяч рублей.

В мае преступник вместе с соучастником украл ювелирные изделия из храма Владимирской иконы Божьей Матери на улице Новогорская. Ущерб от действий злоумышленников составил около 50 тысяч рублей.

Подозреваемого в кражах юношу задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинения, привлечение фигуранта к ответственности и установление его соучастника находится на контроле прокуратуры.

Ранее петербурженку осудили за кражу старинной иконы из дома знакомого.

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