США рассматривают возможности поддержки Гуаидо в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что Вашингтон рассматривает возможности поддержки Хуана Гуаидо, которого Соединенные Штаты признали президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

«Наши зарубежные представители позднее сегодня объявят, как мы представляем получение президентом Гуаидо ресурсов, которые необходимы ему для того, чтобы вести правительство Венесуэлы вперед», — сказал Помпео журналистам в Вашингтоне.

Ранее действующие власти Венесуэлы предположили, что США могут передать Гуаидо венесуэльские активы, конфискованные на американской территории.