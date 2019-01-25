Гуайдо призвал иностранных дипломатов остаться в Венесуэле

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал всех иностранных дипломатов оставаться в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дипломаты США могут остаться в Венесуэле, несмотря на слова венесуэльского лидера Николаса Мадуро о разрыве отношений с Вашингтоном.

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Он также добавил, что военным Венесуэлы необходимо отказаться от поддержки Мадуро и встать на сторону народа.

Гуайдо подчеркнул, что он благодарен странам, которые признали его временным президентом страны.

Ранее Мадуро заявил о готовности к встрече с Гуайдо.