В Совфеде ответили на заявление СЕ о долге России

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление Совета Европы о сумме долга России перед организацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, СЕ в любом случае не получит взнос за то время, что Россия была лишена полномочий.

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Он также отметил, что восстановление России в правах не приведет к оплате «долга».

Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали заявление Совета Европы о сумме долга России.