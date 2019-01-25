Испания пригрозила Мадуро признать Гуаидо президентом Венесуэлы

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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что испанская сторона признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, если венесуэльский лидер Николас Мадуро не назначит досрочные выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «венесуэльский режим» должен провести новые выборы в стране.

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Он также добавил, что Испания признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если этого не будет сделано.

Боррель подчеркнул, что новые выборы может назначить Национальная ассамблея Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Россия выразила готовность стать посредником между властями и оппозицией Венесуэлы.