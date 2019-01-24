AP: Мадуро вступил в схватку с США из-за притязаний на власть

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Пока 35-летний лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером, президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в состоянии борьбы с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press.

Новый лидер оппозиции считает, что это единственный способ покончить с «диктатурой» Мадуро в Венесуэле, из-за которой в последние годы миллионы людей покидают страну, спасаясь от высокой инфляции и нехватки продовольствия, добавляет агентство.

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Президент США Дональд Трамп пообещал использовать «весь вес» экономической и дипломатической мощи США для того, чтобы помочь Венесуэле восстановить демократию.

35-летний Гуайдо — практически неизвестный еще в начале года — возродил надежды зачастую осаждаемой Мадуро оппозиции Венесуэлы на фоне масштабного экономического кризиса страны.

Россия, Китай, Иран, Сирия и Турция заявили о поддержке правительства Мадуро, пишет AP.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 12 стран: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.