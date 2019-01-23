Мадуро разорвал дипотношения с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Об этом сообщает Reuters.
Венесуэльский лидер обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе. Он заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Реклама
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.