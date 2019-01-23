Мадуро разорвал дипотношения с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Об этом сообщает Reuters.

Венесуэльский лидер обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе. Он заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот.

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