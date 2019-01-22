Песков рассказал о будущих переговорах Путина и Абэ

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Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут еще не один раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, 22 января, в Москве состоялись переговоры Путина и Абэ, стороны беседовали за закрытыми дверями более трех часов.

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«Таких раундов будет еще не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что сторонам нужно укреплять атмосферу взаимного доверия. По мнению пресс-секретаря, доверие поможет России и Японии продвинуться в решении главного вопроса — подписания мирного договора между странами.

Ранее Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ.

Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, «Газета.Ru» рассказывает в онлайн-трансляции.