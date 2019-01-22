Глава ВТБ считает возможным улучшение отношений России и ЕС

У России и Евросоюза есть шансы на улучшение двусторонних отношений, считает глава ВТБ Андрей Костин. Но в условиях нарастания внутриевропейских проблем Москве сложнее найти партнера для более тесного взаимодействия, считает он.

«Например, совершенно определенно видно, что госпожа Меркель, которую раньше считали лидером Европы, сейчас постепенно в какой-то мере теряет контроль. Ходят разговоры о том, что в течение этого года она может уйти. В Великобритании остро стоит вопрос брекзита, и никто в данный момент не знает, как решится эта проблема. Во Франции президент Макрон тоже полностью занят внутренними проблемами», — сказал Костин в интервью CNBC на полях форума в Давосе.

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По его словам, американские санкции против России не нравятся никому, в том числе европейцам и с этой точки зрения они не идут на пользу самим США.

«Конечно, это несколько ограничивает развитие отношений между Россией и Европой, особенно в том, что касается проекта «Северный поток-2». Однако, насколько я понимаю, реализация проекта продолжается. Хотя согласен, что будущее проекта пока остается неопределенным», — полагает Костин.

Говоря о возможном ужесточении санкций, в том числе в рамках предложенного рядом сенаторов пакета, Костин ответил: «Худший расклад всегда плох», — но прогнозировать принятие решения не стал.

«Конечно, у нас есть определенные планы, как мы сможем продолжать свою работу. Почти 5 лет с момента введения санкций показали, что российская экономика способна их выдержать», — добавил Костин в интервью Bloomberg TV, отметив, что такая ситуация плоха с разных сторон.

По словам главы ВТБ, санкции создают проблему. В то же время 90% бизнеса ВТБ находится в России, филиалы работают как в Азии, так и в Европе.

Ранее представители Давосского форума сообщили о нежелательности приезда на мероприятие нескольких бизнесменов из России, в числе которых был Андрей Костин. Впоследствии это решение изменилось. На этом форуме встреч с американцами и европейцами будет не так много, признал он.

«… но основным приоритетом для меня в этом году являются встречи с бизнесменами из Китая, Индии, стран Персидского Залива, а также других стран», — указал глава ВТБ.