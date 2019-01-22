Путин обратился к Абэ на «ты» на переговорах в Москве

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Президент России Владимир Путин во время московских переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обратился к японскому премьеру на «ты». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я очень рад тебя видеть», — сказал Путин, обращаясь к Абэ.

Российский президент добавил, что ему «очень приятно», что его встречи с Абэ стали регулярными.

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Японский премьер в свою очередь отметил, что контакты России и Японии приносят «обстоятельные результаты». Он подчеркнул, что намерен «как следует» обсудить с Путиным вопрос заключения мирного договора между странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров Путина и Абэ.