Путин обратился к Абэ на «ты» на переговорах в Москве
Президент России Владимир Путин во время московских переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обратился к японскому премьеру на «ты». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я очень рад тебя видеть», — сказал Путин, обращаясь к Абэ.
Российский президент добавил, что ему «очень приятно», что его встречи с Абэ стали регулярными.
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Японский премьер в свою очередь отметил, что контакты России и Японии приносят «обстоятельные результаты». Он подчеркнул, что намерен «как следует» обсудить с Путиным вопрос заключения мирного договора между странами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров Путина и Абэ.