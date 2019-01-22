«Без единого выстрела»: журналисты США рассказали о победе России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/763/12078763/upload-RTS289OU-pic905-895x505-98185.jpg">

Россия победила США «без единого выстрела», утверждает американское издание New American Journal.

При этом «захватить Америку» Россия смогла изнутри Белого дома, поясняет издание. Победила Москва благодаря тому, что к руководству Соединенными Штатами пришел Дональд Трамп. В материале президента США называют «российским агентом», который виновен в предательстве, «сговоре» с Россией и препятствовании правосудию. Кроме того, издание предлагает два варианта сценария последующих событий.

Реклама

Согласно первому — специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет «российское дело», опубликует обвинительное заключение по делу о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы, рискуя своим увольнением. Тогда рейтинги Трампа упадут, а республиканцы начнут покидать конгресс. Демократы же запустят процесс импичмента американского президента.

По второму сценарию предполагается, что Трамп рассорится с демократами из-за строительства стены на границе с Мексикой. Из-за этого последствия продолжающегося шатдауна нанесут ущерб по экономике США, а также жизни населению. «Массовая истерия» приведет к экономическому коллапсу — похуже времен Великой депрессии, говорится в материале.

Единственный выход, предполагает издание, с помощью быстрых действий ФБР предъявить обвинения Трампу, после чего немедленно арестовать его и убрать из Белого дома.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.