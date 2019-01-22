В МИД России высказались о переговорах США и талибов

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Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва настроена положительно к активизации переговоров американской стороны и талибов, передает РИА «Новости».

По его словам, важно, чтобы власти США серьезно подошли к переговорам с талибами по всем вопросам.

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«Для них основной вопрос — это вывод иностранных войск, это положительная тенденция. Но столько было взлетов и падений на этом пути, поэтому мы осторожно относимся ко всем этим сообщениям», — заметил Кабулов.

Он также отметил, что процесс переговоров вначале может быть непредсказуемым, так как талибы были недовольны из-за попыток спецпредставителя госдепартамента США Залмая Халилзада якобы «видоизменить» повестку переговоров.

«Праздновать, к сожалению, еще рано. Но если разговор идет серьезно, то это можно только приветствовать, это будет способствовать национальному примирению в Афганистане», --заключил Кабулов.

Ранее сообщалось, что при атаке талибов в Афганистане погибли более 100 силовиков.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.