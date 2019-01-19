Трамп вновь посетовал отсутствие стены на границе США и Мексики

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/12121393/RTS1NGUW-pic905-895x505-70125.jpg">

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что из-за отсутствия стены на границе США и Мексики пограничникам сложно отлавливать нелегальных мигрантов.

Трамп подчеркнул, что Мексика «ничего» не делает, чтобы остановить еще один караван мигрантов, который приближается к границам Соединенных Штатов.

Реклама

«[Караван] не может пройти через нашу стену, но требуется много пограничников, так как стены у нас нет. Нелегко!» — написал Трамп.

Ранее Трамп рассказал о новом караване мигрантов из Гондураса.