Трамп вновь посетовал отсутствие стены на границе США и Мексики
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что из-за отсутствия стены на границе США и Мексики пограничникам сложно отлавливать нелегальных мигрантов.
Трамп подчеркнул, что Мексика «ничего» не делает, чтобы остановить еще один караван мигрантов, который приближается к границам Соединенных Штатов.
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«[Караван] не может пройти через нашу стену, но требуется много пограничников, так как стены у нас нет. Нелегко!» — написал Трамп.
Ранее Трамп рассказал о новом караване мигрантов из Гондураса.