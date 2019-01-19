Токио призывают к переговорам с Сеулом о названии Японского моря

Международная гидрографическая организация обратилась к японскому правительству и попросила провести переговоры с Южной Кореей о названии Японского моря. Об этом сообщает The Japan News.

Как отмечается, Сеул выступает за переименование моря в «Восточное» или за использование двух названий. При этом Токио считает, что для изменения названия нет оснований, так как море называется Японским и это название используется в мире с XIX в.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия страны.