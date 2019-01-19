Офис Мюллера отреагировал на данные об указании Трампа солгать конгрессу

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Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что президент страны Дональд Трамп велел бывшему адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом. Об этом сообщает Fox News.

Как подчеркивается, команда Мюллера редко реагирует подобные образом на новостные сообщения.

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«Описание… конкретных заявлений офису спецпрокурора, а также характеристики оказавшихся в распоряжении офиса документов и свидетельств, касающихся показаний Майкла Коэна конгрессу, является неправильным», — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что конгресс расследует информацию об указании Трампа солгать конгрессу.