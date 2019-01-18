Экс-телохранителя Макрона допрашивают по делу о скандале с диппаспортами
Бывшему телохранителю французского президента Эммануэля Макрона Александру Беналлы в пятницу, 18 января, было предъявлено обвинение в незаконном использовании дипломатических паспортов, передает портал Franceinfo со ссылкой на его адвоката.
По имеющейся информации, дело в отношении Беналлы расследуется по статьям «публичное и незаконное использование документа, удостоверяющего профессиональный статус», «злоупотребление доверием», «подделка и использование поддельного административного документа», «незаконное получение административного документа».
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Как отмечается, в понедельник, 21 января, комиссией сената по расследованию.
Ранее сообщалось, что экс-телохранителя Макрона задержали 17 января.