BuzzFeed News: конгресс расследует информацию об указании Трампа солгать конгрессу

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Комитет по разведке Палаты представителей планирует расследовать утверждения бывшего адвоката президента США Майкла Коэна о том, что президент США Дональд Трамп велел ему солгать перед конгрессом о проекте небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом пишет издание BuzzFeed News.

Накануне издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Коэн признался следствию и рассказал об указе американского президента Дональда Трампа в 2017 году солгать конгрессу о сроках переговоров по строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

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«Утверждение о том, что президент Соединенных Штатов мог подстрекать к лжесвидетельству перед нашим комитетом в попытке ограничить ведущееся расследование и скрыть свои деловые отношения с Россией, является одним из самых серьезных на сегодняшний день. Мы сделаем все необходимое, чтобы выяснить, правда ли это», — сказал председатель комитета Адам Шифф.

Другой член комитета Хоакин Кастро также призвал конгресс немедленно расследовать заявление Майкла Коэна. Если это окажется правдой, то будет равносильно воспрепятствованию правосудию, отметил конгрессмен.