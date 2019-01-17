ABC: бывший адвокат президента США опасается покушения на семью из-за слов Трампа

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Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн все более опасается за свою семью из-за риторики президента США Дональда Трампа в его адрес, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источников, близких к Коэну.

Коэн считает, что «безрассудные и необоснованные» утверждения Трампа в его адрес предназначены для его запугивания. Экс-адвокат президента США выразил обеспокоенность в разговоре с друзьями, что резкая риторика Дональда Трампа в твиттере и по телевидению в отношении Коэна может подтолкнуть какого-либо нестабильного человека к нападению на него или его семью, говорится в материале.

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Публичные слушания с участием Коэна запланированы в конгрессе на 7 февраля. По данным источников, экс-адвокат теперь опасается, что это навредит ему.

В частности, ранее американский лидер в интервью телеканалу Fox News назвал Коэна «слабаком», обвинил его во лжи прокурорам с целью получить сокращенный срок, а также намекнул, что у него есть компромат на семью Коэна, отмечает ABC.

Ранее сообщалось, что экс-адвокат Трампа не даст показания по «российскому делу».