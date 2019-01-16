Politico: Манафорт хвастался возможностью назначать нужных людей в администрацию Трампа

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Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт «действовал за кулисами» через «тайных посредников» в январе 2017 года с тем, чтобы назначать нужных людей в администрацию избранного президента. Об этом пишет Politico со ссылкой на судебные документы, поданные специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет «российское дело».

Так, Манафорт рассказывал об этом Ричарду Гейтсу — своему бывшему заместителю в штабе Трампа и экс-партнеру по бизнесу. Гейтс после того, как пошел на сделку со следствием и признал вину, рассказал о такой возможности Манафорта спецпрокурору по «российскому делу».

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Однако неизвестно, были ли усилия Манафорта по продвижению лояльных людей в Белый дом успешными, пишет издание.

15 января команда Мюллера представила суду документы с обоснованием утверждения, что Манафорт нарушил сделку со следствием, лгал после заключения сделки и обещания предоставить достоверную информацию.

31-страничный документ сильно отредактирован, поэтому большая часть информации скрыта, что затрудняет его расшифровку, поясняет Politico.

Адвокаты Манафорта напрямую не оспаривают обвинения Мюллера в том, что их подопечный солгал во время сотрудничества со следствием. Вместо этого они утверждают, что все его искажения «не были преднамеренными» и произошли только потому, что он не был готов к встречам с специальным прокурором, которые начались за несколько дней до того, как он признал себя виновным.