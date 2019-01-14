Путин отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении
Российский президент Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.
По словам Путина, отношения между странами основаны на дружбе и взаимном уважении.
«Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что это отвечает интересам обоих народов.
Ранее сообщалось, что армянский президент Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьером страны.