Путин отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении

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Российский президент Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, отношения между странами основаны на дружбе и взаимном уважении.

«Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что это отвечает интересам обоих народов.

Ранее сообщалось, что армянский президент Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьером страны.