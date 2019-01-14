Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с представителем Киева в контактной группе Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Президент попросил украинского политика еще раз высказать свою точку зрения по ситуации на востоке Украины. Он также попросил сориентировать его в происходящих событиях, чтобы предположить дальнейшие действия Минска.
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«Это недоразумение (конфликт в Донбассе - прим. ТАСС) - иначе не назовешь - надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — заявил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ обнаружила зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе жилого дома в Донбассе.