Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/523/12123523/RTX6IJY9-pic905-895x505-18214.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с представителем Киева в контактной группе Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

Президент попросил украинского политика еще раз высказать свою точку зрения по ситуации на востоке Украины. Он также попросил сориентировать его в происходящих событиях, чтобы предположить дальнейшие действия Минска.

Реклама

«Это недоразумение (конфликт в Донбассе - прим. ТАСС) - иначе не назовешь - надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ обнаружила зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе жилого дома в Донбассе.