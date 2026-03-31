Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

После разговора с Лавровым отец Илона Маска резко раскритиковал Украину

Эррол Маск: Украина является мошенническим государством и занимается отмыванием денег
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Украина является «мошенническим государством», заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Маск-старший поделился, как обсуждал ситуацию на Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, глава российского дипведомства сообщил ему о событиях в Донбассе, где украинцы целились в россиян и называли их животными. Эти рассказы вызвали у Эррола Маска доверие, а описанные действия военнослужащих ВСУ — неприятие.

«Совершенно ясно, что Украина — своего рода отмывание денег, мошенническое государство. Я спросил знакомых мне украинцев, они сказали, что не могут влиять на то, что происходит в стране», — заявил отец Илона Маска.

Он добавил, что украинский конфликт активно обсуждается во всем мире, и для любого, у кого есть «хотя бы половина мозга», очевидно, что с Украиной «что-то не так». Сам Илон Маск неоднократно высказывался по теме урегулирования конфликта, предлагая различные варианты мирного завершения противостояния, но при этом помогает ВСУ использовать свою спутниковую систему связи Starlink.

Ранее Маск обвинил украинские элиты в противодействии урегулированию конфликта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
