Украина является «мошенническим государством», заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Маск-старший поделился, как обсуждал ситуацию на Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, глава российского дипведомства сообщил ему о событиях в Донбассе, где украинцы целились в россиян и называли их животными. Эти рассказы вызвали у Эррола Маска доверие, а описанные действия военнослужащих ВСУ — неприятие.

«Совершенно ясно, что Украина — своего рода отмывание денег, мошенническое государство. Я спросил знакомых мне украинцев, они сказали, что не могут влиять на то, что происходит в стране», — заявил отец Илона Маска.

Он добавил, что украинский конфликт активно обсуждается во всем мире, и для любого, у кого есть «хотя бы половина мозга», очевидно, что с Украиной «что-то не так». Сам Илон Маск неоднократно высказывался по теме урегулирования конфликта, предлагая различные варианты мирного завершения противостояния, но при этом помогает ВСУ использовать свою спутниковую систему связи Starlink.

Ранее Маск обвинил украинские элиты в противодействии урегулированию конфликта.