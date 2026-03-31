Глава МИД Ирана отрицает пуск ракеты в сторону Турции

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом назвал безосновательными данные о пуске Исламской Республикой ракеты в сторону Турции. Об этом говорится в заявлении иранского МИД.

Накануне в Минобороны Турции заявили, что средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО уничтожили в небе над республикой баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Осколки от ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. По предварительной информации, никто не пострадал.

Аракчи предупредил Фидана, что «противники мира и дружбы» в Персидском заливе могут проводить операции «под ложным флагом».

«Исламская Республика Иран обязуется соблюдать принцип добрососедства и уважения национального суверенитета и территориальной целостности Турции и готова к совместному техническому сотрудничеству для проверки любых возможных претензий», — заявил глава иранского МИД.

Дипломат также прокомментировал продолжающуюся операцию США против Ирана. По его словам, одни лишь угрозы американских властей атаковать энергетическую и производственную инфраструктуру Ирана являются преступным шантажом, пренебрежением основополагающими принципами международного права и гуманитарными нормами. Мировое сообщество должно решительно отреагировать на это, подчеркнул Аракчи.

Ранее в Турции заявили о невозможности сохранять нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

 
