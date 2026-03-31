Появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске

Появилось видео с места взрыва на предприятии в Нижнекамске республики Татарстан. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

«Первые секунды после взрыва на заводе в Нижнекамске — рабочие стремительно эвакуируются с места ЧП», — говорится в посте.

До этого в пресс-службе компании «Сибур» сообщили, что в результате случившегося пострадали 50 человек, еще одного спасти не удалось. Там уточнили, что на заводе произошел сбой работы оборудования, после началось возгорание.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России, ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа. Выпускает синтетические каучуки общего и специального назначения, базовые полимеры, полиэфиры и другие продукты органического синтеза, используемые в автомобилестроении, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, торговле, машиностроении, производстве электроники.

Ранее мэр Нижнекамска рассказал о ходе ликвидации пожара на предприятии.

 
