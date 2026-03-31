Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Пожару на «Нижнекамскнефтехиме» присвоили максимальный уровень сложности

Telegram-канал Осторожно, новости

Пожару на «Нижнекамскнефтехиме» присвоен наивысший ранг сложности — №5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место тушения возгорания следует пожарный поезд. Кроме того, в готовность приведены пожарные из Башкирии и Удмуртии.

Также в оперативных службах уточнили, что очаг пожара на «Нижнекамскнефтехиме» находится на насосной установке.

«Очаг возгорания находится на насосной установке по перекачке веществ, участвующих в нефтехимическом процессе. Произошел взрыв. Последовало факельное горение», — отметил собеседник агентства.

До этого в Следственном управлении Следственного комитета по Татарстану заявили, что хлопок на промышленном предприятии в Нижнекамске произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. По факту происшествия следователями было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

В пресс-службе компании «Сибур» сообщили, что в результате случившегося пострадали 50 человек, еще одного спасти не удалось. Там уточнили, что на заводе произошел сбой работы оборудования, после чего началось возгорание.

Ранее появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!