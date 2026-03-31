Пожару на «Нижнекамскнефтехиме» присвоили максимальный уровень сложности

Пожару на «Нижнекамскнефтехиме» присвоен наивысший ранг сложности — №5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место тушения возгорания следует пожарный поезд. Кроме того, в готовность приведены пожарные из Башкирии и Удмуртии.

Также в оперативных службах уточнили, что очаг пожара на «Нижнекамскнефтехиме» находится на насосной установке.

«Очаг возгорания находится на насосной установке по перекачке веществ, участвующих в нефтехимическом процессе. Произошел взрыв. Последовало факельное горение», — отметил собеседник агентства.

До этого в Следственном управлении Следственного комитета по Татарстану заявили, что хлопок на промышленном предприятии в Нижнекамске произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. По факту происшествия следователями было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

В пресс-службе компании «Сибур» сообщили, что в результате случившегося пострадали 50 человек, еще одного спасти не удалось. Там уточнили, что на заводе произошел сбой работы оборудования, после чего началось возгорание.

Ранее появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске.