Россияне смогут делать покупки на маркетплейсе в банковском приложении

Россияне смогут купить товары с доставкой Ozon в приложении Т-Банка

Клиенты Т-Банка смогут заказывать товары маркетплейса Ozon непосредственно в банковском приложении. Проект реализован в рамках партнерства двух компаний, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что новая функция доступна в разделе «Шопинг». Сервис позволяет выбрать товары продавцов маркетплейса, оформить и оплатить заказ, а также указать адрес доставки, не покидая банковское приложение. Доставка осуществляется через инфраструктуру Ozon.

Сообщается, что интеграция объединила возможности маркетплейса и банковские сервисы. Проект стал первым примером такого решения на российском рынке.

По словам руководителя логистических продуктов Ozon Романа Ивенина, доставка компании охватывает более 130 млн россиян, что позволяет партнерам расширить географию продаж. Интеграция с Т-Банком, считает он, создает дополнительный канал оформления заказов и повышает доступность покупок для пользователей.

В свою очередь, директор нефинансовых сервисов Т-Банка Дмитрий Константинов отметил, что сервис уже прошел тестирование и стал доступен клиентам. По его словам, банковское приложение постепенно трансформируется в многофункциональную платформу, где пользователи могут не только управлять финансами, но и совершать покупки.

В дальнейшем стороны планируют масштабировать проект и расширять ассортимент товаров, доступных в разделе «Шопинг».