В Госдуме выступили против отмены развлекательных шоу во время СВО

Депутат Драпеко: развлекательные шоу дают психологическую разгрузку россиянам
Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпеко в беседе с News.ru выступила против запрета развлекательных ТВ-шоу во время СВО.

По словам Драпенко, подобные проекты дают психологическую разгрузку российскому зрителю.

«Скажем, во время Великой Отечественной войны даже в блокадном Ленинграде работал и «Театр оперетты», и «Театр комедии». Потому что человеку, который находится в стрессовой ситуации, надо давать отвлечься от ужаса войны», — заявила депутат.

Драпенко считает, что россиянам тоже стоит радоваться жизни. Однако она против «ночных гулянок по всей Москве». Женщина возмутилась тому, что молодежь не участвует в поддержке СВО.

«Я считаю, что надо работать с молодежью. И рассказывать им, что когда бомбы летят, они не разбирают нас на красных и белых», — рассказала Драпенко.

В марте режиссер Максим Боев сообщил, что снимет фильм о ветеране СВО «Невероятный Алеша». Картина расскажет о парне, который вернулся с СВО после контузии, и его адаптации к мирной жизни.

Ранее Бабкиной стало плохо во время концерта для бойцов СВО.

 
