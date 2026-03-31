Шеф Пентагона предупредил Иран, что ближайшие дни станут решающими в конфликте

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни в операции против Ирана станут решающими. Об этом пишет РИА Новости.

«Трамп заключит сделку, которую он хочет, и условия сделки им (Ирану - ред.) известны», — сказал шеф Пентагона на пресс-конференции.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат военную операцию, если Исламская Республика не пойдет на сделку.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американская сторона хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

28 марта телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщал, что Белый дом предупредил союзников США о том, что на достижение сделки об урегулировании конфликта с Ираном потребуется время.

По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассчитывает на продолжение активной фазы конфликта в течение еще двух-четырех недель. При этом Тегеран якобы сомневается в интересе США к потенциальной сделке, а также полагает, что повышение цен на энергоносители может сыграть ему на руку. Как добавили источники CBS, Иран также допускает, что ориентиры США и Израиля на сроки завершения конфликта могут не совпадать.

Ранее Уиткофф заявил, что США ждут от Ирана ответ на план по урегулированию.